Жителям Молдовы установят «умные» счетчики: Они смогут самостоятельно управлять потреблением энергии

«Premier Energy» установит «умные» счётчики для 20 тысяч потребителей.
Посредством «умных» счётчиков потребители смогут самостоятельно управлять потреблением энергии.
Пилотный проект по установке интеллектуальных счётчиков электроэнергии является частью национального плана по цифровизации энергетического сектора. Программа предусматривает установку 35 тысяч «умных» счётчиков для потребителей, из которых 20 тыс. обслуживаются компанией «Premier Energy Distribution», пишет ipn.md.
«Умные» счётчики будут измерять потребление энергии через короткие промежутки времени и автоматически передавать данные энергораспределителю, без необходимости физического считывания показаний счётчиков сотрудниками компаний.
— Мы находимся в процессе установки первых 3 тысяч таких счётчиков, до конца года необходимо установить ещё 17 тысяч счетчиков, общее количество которых составит 20 тысяч, — уточнили в «Premier Energy».