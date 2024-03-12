«Автоваз» выпустил 31-миллионный автомобиль

«С первой линии главного конвейера “Автоваза” сошел автомобиль с порядковым номером 31 000 000: юбиляром стал седан Lada Vesta в новой модификации с автоматической трансмиссией», — говорится в сообщении компании. Юбилейная Vesta стала одной из 1,5 тыс. выпущенных 12 марта автомобилей.