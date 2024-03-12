«Автоваз» выпустил 31-миллионный автомобиль

«С первой линии главного конвейера “Автоваза” сошел автомобиль с порядковым номером 31 000 000: юбиляром стал седан Lada Vesta в новой модификации с автоматической трансмиссией», — говорится в сообщении компании. Юбилейная Vesta стала одной из 1,5 тыс. выпущенных 12 марта автомобилей.
По данным «Автоваза», машины Lada составляют треть российского автопарка, в стране эксплуатируются почти 14 млн автомобилей производства «Автоваза».
«“Автоваз” продолжает планомерно наращивать объемы выпуска доступных легковых автомобилей для насыщения внутреннего рынка, расширять свой модельный ряд и успешно решать задачи, поставленные стратегией развития автопрома», — приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга РФ Альберта Каримова.