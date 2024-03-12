В Самаре самую большую зарплату в марте предлагают водителю-экспедитору

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областной столице больше всего готовы платить водителю-экспедитору. Сотрудникам предлагают до 220 тысяч рублей. На втором месте вакансия программиста «1С» — зарплата от 120 тысяч рублей, третье место занимает вакансия директора гипермаркета. Кандидат сможет заработать от 100 до 110 тысяч рублей.