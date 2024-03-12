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Четыре омских ресторана вошли в топ лучших заведений России

Всего в списке больше 600 претендентов.
Источник: Om1.ru

На сайте Национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA-2024 опубликован лонг-лист ресторанов. На звание лучших в России претендуют четыре омских заведения — «Осип Терлеев», «Рамен с уткой», Izakaya Yōsai и Nana.

Всего в списке содержатся названия больше 600 ресторанов. Подведение итогов запланировано на апрель. Победителей должны объявить 9 числа на торжественной церемонии.

Добавим, что ассоциация российских гастрономических журналистов вручает независимую ресторанную премию WHERETOEAT (WTE) с 2013 года.

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