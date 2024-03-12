Четыре омских ресторана вошли в топ лучших заведений России

На сайте Национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA-2024 опубликован лонг-лист ресторанов. На звание лучших в России претендуют четыре омских заведения — «Осип Терлеев», «Рамен с уткой», Izakaya Yōsai и Nana.
Всего в списке содержатся названия больше 600 ресторанов. Подведение итогов запланировано на апрель. Победителей должны объявить 9 числа на торжественной церемонии.
Добавим, что ассоциация российских гастрономических журналистов вручает независимую ресторанную премию WHERETOEAT (WTE) с 2013 года.