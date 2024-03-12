Налоговая легализует сферу услуг такси в Узбекистане. За три месяца госбюджет пополнился почти на 10 миллиардов сумов

В планах налоговой интегрировать все системы местных и зарубежных онлайн-агрегаторов, действующих в столице и регионах, узаконить деятельность юридических и физических лиц, не в полной мере соответствующих требованиям законодательства, а также собрать необходимые предложения от них и подготовить проект нормативных документов по легализации деятельности служб такси.