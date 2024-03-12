Налоговая легализует сферу услуг такси в Узбекистане. За три месяца госбюджет пополнился почти на 10 миллиардов сумов

Налоговый комитет намерен максимально легализовать сферу услуг по перевозке пассажиров, одну из самых стихийных в Узбекистане. Для этого ведется учет доходов и оборотов на рынке, идет процесс легализации деятельности официально не трудоустроенных таксистов.
Напомним, что по состоянию на декабрь 2023 года на рынке такси действуют 66 компаний, из которых 58 оказывают услуги через диспетчерскую службу, а остальные 8 являются агрегаторами, работающими через приложение.
Сегодня крупнейшие участники рынка интегрированы с информационными системами Налогового комитета. Это дает возможность формирования фискального чека за услуги такси через агрегаторы по наличным и безналичным расчетам. Так, за декабрь-февраль в бюджет страны поступило 9,7 миллиарда сумов налогов.
Также идет активный процесс легализации самозанятых граждан, оказывающих услуги по перевозке пассажиров. Сведения об их доходах стали учитываться в экономической деятельности, включая стаж работы, ипотеку, потребительские кредиты, оплату товаров в рассрочку, отметили налоговики.
В декабре через онлайн-агрегаторы такси совершили 4,4 миллиона поездок при участии 80,1 тысячи самозанятых водителей. В январе количество поездок увеличилось до 5 миллионов, а услуги по перевозке оказали 113,5 тысячи самозанятых водителей.
В феврале цифры продолжили расти: водители оказали услуги на 8,9 миллиона сумов. На 1 марта 2024 года сумма от общего количества оказанных услуг такси превысила 18,3 миллиона сумов. Наибольший оборот был у 8 446 водителей, на одного водителя в среднем пришлось 8,5 миллиона сумов.
В планах налоговой интегрировать все системы местных и зарубежных онлайн-агрегаторов, действующих в столице и регионах, узаконить деятельность юридических и физических лиц, не в полной мере соответствующих требованиям законодательства, а также собрать необходимые предложения от них и подготовить проект нормативных документов по легализации деятельности служб такси.