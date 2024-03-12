УрФУ с 1 марта повысил студентам стипендии

Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Кокшаров, он опубликован на сайте университета.



Согласно документу, стипендия у студентов бакалавриата и специалитета теперь составляет 2,5 тыс. pyб. Магистранты будут получать 3,7 тыс. руб. Отличники бакалавриата и специалитета — по 3,7 тыс. руб., магистратуры — 5,5 тыс. руб.



Напомним, с 1 сентября ректор Виктор Кокшаров понизил стипендии студентам вуза, Тогда сообщалось, что академическая стипендия на бакалавриате и специалитете составит 2,3 тыс. руб., а для магистрантов — 3,1 тыс. руб. При этом в 2022 году, по данным СМИ, стипендии составляли 2,4 тыс. руб. для бакалавров и 3,6 тыс. руб. для магистрантов.