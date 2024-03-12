В Омске насчитали сотни нелегальных киосков

В Омске насчитывается почти 3 тысячи киосков, и 437 из них установлены без разрешения. Легальные торговые точки существуют в нескольких форматах: это могут быть или павильоны, установленные по договору с мэрией (1079 штук), либо те, что стоят на частной территории (1295 штук).
Власти планомерно борются с нелегалами: по информации мэрии, все 437 неправильно установленных киосков внесены в список на вынос. Отметим, что в прошлом году удалось демонтировать 180 павильонов. Правда, многие потом, вероятно, встали на новые места: по итогам года общее количество нелегальных торговых точек сократилось всего на 25.
На вынос киосков в прошлом году потратили 961 тысячу, при этом половину — 486 тысяч — потом компенсировали сами владельцы торговых точек. В бюджет 2024 на эти цели заложено 1,3 миллиона.