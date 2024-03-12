В Омске насчитали сотни нелегальных киосков

В Омске насчитывается почти 3 тысячи киосков, и 437 из них установлены без разрешения. Легальные торговые точки существуют в нескольких форматах: это могут быть или павильоны, установленные по договору с мэрией (1079 штук), либо те, что стоят на частной территории (1295 штук).