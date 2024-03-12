Пассажирская навигация заработает на Москве-реке в конце апреля

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве запустят еще пять речных маршрутов до 2030 года. Для этого планируется задействовать почти всю акваторию Москвы-реки в границах города. Он подчеркнул, что развитие экологичного транспорта является одним из приоритетов новой транспортной программы. В связи с этим также планируется обновление прогулочного и круизного речного флота.