Пассажирская навигация заработает на Москве-реке в конце апреля

Работы будут проходить на 44 причалах. Сотрудники комплекса очистят их от остатков льда и снега, промоют лестничные сходы, займутся облицовкой стен и напольного покрытия. Затем они проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски.
По словам Бирюкова, при необходимости будут отремонтированы гранитные и бетонные основания сооружений. Для безопасности граждан специалисты обновят разметку ограничительных линий.
«Работы на причалах продолжатся и во время навигации, до середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна», — сказал заммэра.
В 2023 году в столице провели гидротехнические работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве запустят еще пять речных маршрутов до 2030 года. Для этого планируется задействовать почти всю акваторию Москвы-реки в границах города. Он подчеркнул, что развитие экологичного транспорта является одним из приоритетов новой транспортной программы. В связи с этим также планируется обновление прогулочного и круизного речного флота.