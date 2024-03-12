Власти Уфы обсудили с жителями проект жилой застройки у леса за улицей Блюхера

Напомним, договор развития территории был подписан в январе этого года и охватывает территорию, ограниченную городскими лесами, бульваром Славы и тремя земельными участками.
Проект предполагает строительство многоквартирных домов, коммунальных сооружений, административных зданий, социальных объектов и благоустройство территории.
Сегодня на площадке администрации района жители могли задать вопросы представителю застройщика. Во встрече также участвовали представители районной администрации и управления комплексного развития территорий администрации Уфы.
— Думаю, это далеко не последняя встреча с жителями квартала. Необходимо полностью донести намерения и суть проекта застройщика до жителей, прежде чем приступить к делу. Например, нужно досконально обсудить планируемое благоустройство прилегающей территории. Застройщику и жителям надо приходить к консенсусу для эффективного и, главное, комфортного для горожан развития района, — сказал глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов.
В ходе встречи прозвучало много вопросов, на каждый из них были даны подробные ответы. По итогам обсуждений решили создать рабочую группу, в которую войдут активные жители ближайших домов, чтобы их мнение было полностью учтено.
Как сообщают СМИ и соцсети, против проекта застройки активно протестуют владельцы находящихся на данной территории гаражей.
Ранее «Башинформ» сообщал, что стоимость застройки квартала за бульваром Славы оценили в 11 млрд рублей.