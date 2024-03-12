Власти Уфы обсудили с жителями проект жилой застройки у леса за улицей Блюхера

— Думаю, это далеко не последняя встреча с жителями квартала. Необходимо полностью донести намерения и суть проекта застройщика до жителей, прежде чем приступить к делу. Например, нужно досконально обсудить планируемое благоустройство прилегающей территории. Застройщику и жителям надо приходить к консенсусу для эффективного и, главное, комфортного для горожан развития района, — сказал глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов.



В ходе встречи прозвучало много вопросов, на каждый из них были даны подробные ответы. По итогам обсуждений решили создать рабочую группу, в которую войдут активные жители ближайших домов, чтобы их мнение было полностью учтено.