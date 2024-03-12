За пять лет жилье в Самаре подорожало в 2,6 раз

Жилье в новостройках Самары за пять лет подорожало в 2,6 раз. В такому выводу пришли эксперты Циан. Аналитики, которые проанализировали изменение цен на квартиры в новых домах по всей России. Сравнивались цены за период с декабря 2018 года по март 2019 года и с декабря 2023 года по март 2024 года.
Если пять лет назад «квадрат» жилья в новостройках Самары составляла 41,4 тысячи рублей, то сейчас она превышает 108 тысяч рублей. То есть произошел рост в 2,6 раз.
Примерно такие же темпы роста отмечаются по всей России: в среднем по стране новостройки подорожали в 2,5 раза. А вот на вторичном рынке жилье за эти пять лет дорожало медленнее: за этот период произошел рост в два раза.