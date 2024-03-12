В Уфе начал работу новый автобусный маршрут

Он следует по улицам: Искинская, Локотковская, Террасная, Королевская (мкр. Атаевка), автодорога Уфа — Оренбург, автодорога Уфа — Аэропорт, Заки Валиди, Цюрупы, Пушкина, Ленина, Кирова, Цюрупы, 50 лет Октября, проспект Октября.



Этот маршрут муниципальный, запущен Управлением транспорта и связи города Уфы. Движение автобусов осуществляется по утвержденному графику, который прикреплен к этому посту.



Необходимым условием для запуска автобусов было создание разворотного кольца. Оно было выполнено силами службы по благоустройству района.