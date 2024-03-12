На завершение строительства Вознесенского тракта и дублера Горьковского шоссе в Казани направили 40 млрд рублей

На завершение строительства Вознесенского тракта и Горьковского шоссе в Казани выделено почти 40 млрд рублей. Работы планируется закончить в этом году. По второму участку Вознесенского тракта (от проспекта Победы до трассы М7 «Волга») сейчас определяются параметры интеллектуальной транспортной системы, он предполагается платным для автомобилистов. К майским праздникам ожидается, что будет названа стоимость проезда. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
«Надеюсь, что в этом году все поставленные планы будут выполнены. Сегодня идут непростые подготовительные работы», — сказал министр.
Как рассказал замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в городе будут отремонтированы дороги на девяти участках:
ул. Гаврилова, от ул. Чуйкова до пр. Ямашева;
ул. Копылова, от ул. Тэцевской до ул. Воровского;
ул. Центральная в пос. Отары до остановки «Старое Победилово»;
ул. Заслонова;
ул. Баруди, от ул. Краснококшайской до ул. Батыршина;
ул. Химиков, от ул. Беломорской до ул. Моисеева;
ул. Моисеева, от ул. Гудованцева до ул. Химиков;
пр. Ибрагимова, от ул. Восстания до ул. Воровского;
Сибирский тракт, от ул. Космонавтов до ул. Академика Арбузова.
Реконструкцию двух мостов проведут в поселках Константиновка по улице Школьной и Кадышево через реку Солонку.
Запланирован в этом году и ремонт дрог к садоводческим товариществам и СНТ: «Островок», «Мечта», «Ивушка», «Табигать», «Автомобилист», «50 лет победы», «Волга», «ЗАО “Кварт”, “Коллективный сад № 6”, “КМПО”.
В Казани к саммиту БРИКС будут выполнены работы на дорогах по гостевым маршрутам. Как сообщил Игорь Куляжев, запланированы работы по ремонту сетей освещения, четырех подземных пешеходных переходов, замене кривбрусов, остановочных павильонов и урн, подъемных платформ для маломобильных групп населения на шести надземных пешеходных переходах, озеленению.
На 28 участках казанских дорог будут выполнены работы по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных пришествий. «Это 18 потенциально опасных участков и семь с погибшими», — добавил Игорь Куляжев.
Спикер добавил, что по программе «Наш двор» на благоустройство придомовых территорий в Казани выделено 3 млрд 750 млн рублей. Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия во дворах будут установлены МАФы и элементы освещения.
По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национальной программы в Казани и Набережных Челнах продолжат внедрять интеллектуальные транспортные системы. На эти цели выделено 141 млн рублей, средства будут направлены на модернизацию светофорных объектов с адаптивной системой управления.
На сегодняшний день центральные магистрали Казани на 100% обеспечены адаптивной системой управления, позволяющей с учетом интенсивности движения регулировать поток машин в городе. В Казани установлено 225 таких светофорных объектов, все они подключены к единой платформе управления транспортной системой РТ.
Диляра Гафурова.