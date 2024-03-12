На завершение строительства Вознесенского тракта и дублера Горьковского шоссе в Казани направили 40 млрд рублей

На завершение строительства Вознесенского тракта и Горьковского шоссе в Казани выделено почти 40 млрд рублей. Работы планируется закончить в этом году. По второму участку Вознесенского тракта (от проспекта Победы до трассы М7 «Волга») сейчас определяются параметры интеллектуальной транспортной системы, он предполагается платным для автомобилистов. К майским праздникам ожидается, что будет названа стоимость проезда. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.