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Какие дороги отремонтируют в Волгограде в 2024 году: список

В Волгограде в 2024 году отремонтируют 33 километра дорог на 43 улицах.

В 2024 году в Волгограде избавят от ям на дорогах 43 улицы в разных районах города. За сезон по нацпроекту «Безопасные качественный дороги» комплексно отремонтируют чуть более 33 километров улично-дорожной сети. К работам дорожники приступят, как только позволит погода, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

— Подавляющее большинство объектов уже законтрактованы, по оставшимся итоги электронных аукционов будут подведены в ближайшее время, — рассказали чиновники.

Больше всего улиц восстановят в этом году в Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Всего на трех дорогах обновят асфальт в Кировском. В списке как дороги с интенсивным движением — Третья продольная, проспект Жукова, улица Землячки, так и небольшие проезды. Немало улиц избавят от колдобин в частном секторе.

На всех улицах заменят бортовой камень, укрепят щебнем основание и обновят дорожное полотно. При этом верхний слой сделают из щебеночно-мастичного асфальтобетона со специальными добавками для долговечности. Не забудут и тротуарах для пешеходов, даже там, где их до этого никогда не было. В финале нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Пока же городские власти латают ямы на самых убитых участках дорог, чтобы автомобилисты смогли проехать по ним до ремонта, не растеряв запчасти и не угробив подвеску.

Какие дороги отремонтируют в Волгограде в 2024 году: список улиц.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

— Третья продольная в районе поселка Водстрой.

— ул. 95-й Гвардейской Дивизии.

— ул. Ак. Богомольца.

— ул. Гороховцев.

— ул. Г. Королевой.

— ул. Колумба.

— ул. Дежнева от переулка Бехтерева до ул. Дзержинского.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.

— пер. Демократический.

— ул. Автомагистральная.

— ул. Богуйская.

— ул. Возрождения.

— ул. Ломоносова, Лазо и Созидательская в поселке Вишневая балка.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН.

— ул. Восточно-Казахстанская — местами от Третьей продольной до улицы Танкистов.

— ул. Дорожная от Джанибековской до Двинской.

— ул. Толбухина.

— ул. Землячки от проспекта Жукова до 8-го путепровода.

— ул. Ингульская.

— ул. Космонавтов от улицы Танкистов до 51-й Гвардейской.

— ул. Новорядская.

— проезд Тайшетский.

— пр. Жукова — местный проезд.

— ул. Фонтанная.

— ул. Шекснинская от Восточно-Казахстанской до Исторической.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН.

— ул. Автозаводская — местами.

— ул. Ардатовская — местами.

— ул. С. Филиппова от улицы Неждановой до Чарджуйской.

— ул. Огородная.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

— ул. Алексеевская.

— ул. Ак. Королева.

— ул. Тулака.

— ул. Тормосиновская.

— ул. Дж. Джабаева.

КИРОВСКИЙ РАЙОН.

— ул. Вельботная.

— ул. Клайпедская — местами.

— ул. Шаблиевская от улицы Чекалина до Клайпедской.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН.

— ул. Бобровская.

— ул. Вилянская — местами.

— ул. Георгиевская.

— ул. Довженко от улицы Моцарта до Автодорожного проезда.

— ул. Савиной.

— ул. Ольгинская.