В 2024 году в Волгограде избавят от ям на дорогах 43 улицы в разных районах города. За сезон по нацпроекту «Безопасные качественный дороги» комплексно отремонтируют чуть более 33 километров улично-дорожной сети. К работам дорожники приступят, как только позволит погода, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.
— Подавляющее большинство объектов уже законтрактованы, по оставшимся итоги электронных аукционов будут подведены в ближайшее время, — рассказали чиновники.
Больше всего улиц восстановят в этом году в Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Всего на трех дорогах обновят асфальт в Кировском. В списке как дороги с интенсивным движением — Третья продольная, проспект Жукова, улица Землячки, так и небольшие проезды. Немало улиц избавят от колдобин в частном секторе.
На всех улицах заменят бортовой камень, укрепят щебнем основание и обновят дорожное полотно. При этом верхний слой сделают из щебеночно-мастичного асфальтобетона со специальными добавками для долговечности. Не забудут и тротуарах для пешеходов, даже там, где их до этого никогда не было. В финале нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Пока же городские власти латают ямы на самых убитых участках дорог, чтобы автомобилисты смогли проехать по ним до ремонта, не растеряв запчасти и не угробив подвеску.
Какие дороги отремонтируют в Волгограде в 2024 году: список улиц.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
— Третья продольная в районе поселка Водстрой.
— ул. 95-й Гвардейской Дивизии.
— ул. Ак. Богомольца.
— ул. Гороховцев.
— ул. Г. Королевой.
— ул. Колумба.
— ул. Дежнева от переулка Бехтерева до ул. Дзержинского.
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.
— пер. Демократический.
— ул. Автомагистральная.
— ул. Богуйская.
— ул. Возрождения.
— ул. Ломоносова, Лазо и Созидательская в поселке Вишневая балка.
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН.
— ул. Восточно-Казахстанская — местами от Третьей продольной до улицы Танкистов.
— ул. Дорожная от Джанибековской до Двинской.
— ул. Толбухина.
— ул. Землячки от проспекта Жукова до 8-го путепровода.
— ул. Ингульская.
— ул. Космонавтов от улицы Танкистов до 51-й Гвардейской.
— ул. Новорядская.
— проезд Тайшетский.
— пр. Жукова — местный проезд.
— ул. Фонтанная.
— ул. Шекснинская от Восточно-Казахстанской до Исторической.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН.
— ул. Автозаводская — местами.
— ул. Ардатовская — местами.
— ул. С. Филиппова от улицы Неждановой до Чарджуйской.
— ул. Огородная.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
— ул. Алексеевская.
— ул. Ак. Королева.
— ул. Тулака.
— ул. Тормосиновская.
— ул. Дж. Джабаева.
КИРОВСКИЙ РАЙОН.
— ул. Вельботная.
— ул. Клайпедская — местами.
— ул. Шаблиевская от улицы Чекалина до Клайпедской.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН.
— ул. Бобровская.
— ул. Вилянская — местами.
— ул. Георгиевская.
— ул. Довженко от улицы Моцарта до Автодорожного проезда.
— ул. Савиной.
— ул. Ольгинская.