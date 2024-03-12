Какие дороги отремонтируют в Волгограде в 2024 году: список

На всех улицах заменят бортовой камень, укрепят щебнем основание и обновят дорожное полотно. При этом верхний слой сделают из щебеночно-мастичного асфальтобетона со специальными добавками для долговечности. Не забудут и тротуарах для пешеходов, даже там, где их до этого никогда не было. В финале нанесут разметку и установят дорожные знаки.