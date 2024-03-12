Ученые-аграрии рассказали, откуда в Беларуси рекордные урожаи

Парадокс ситуации заключается в том, что Беларуси не повезло с землями. К примеру, у республики нет такого большого количества плодородных черноземов, как у соседей. Например, чтобы произвести одну условную единицу сельхозпродукции, белорусским аграриям нужно затратить в 2,5 раза больше ресурсов, чем в Польше, и в четыре раза больше, чем на Украине.