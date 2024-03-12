Ученые-аграрии рассказали, откуда в Беларуси рекордные урожаи

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Беларусь укрепляет позиции на мировом рынке продовольствия, об этом ученые-аграрии рассказали в мультимедийном пресс-центре Sputnik.
Как отметил директор ГУ «Институт системных исследований в агропромышленном комплексе НАН Беларуси» Андрей Пилипук, республика на постсоветском пространстве сумела сохранить и развить агропромышленный сектор.
«Беларусь укрепляет позиции на мировом рынке продовольствия. Тут можно несколько цифр привести. Это шестое место по производству сухого обезжиренного молока, десятое — по маслу животному, двенадцатое — по производству картофеля, шестнадцатое — по маслу рапсовому, и этот список можно продолжать», — привел он статистику.
Парадокс ситуации заключается в том, что Беларуси не повезло с землями. К примеру, у республики нет такого большого количества плодородных черноземов, как у соседей. Например, чтобы произвести одну условную единицу сельхозпродукции, белорусским аграриям нужно затратить в 2,5 раза больше ресурсов, чем в Польше, и в четыре раза больше, чем на Украине.
Генеральный директор РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» Сергей Кравцов привел еще некоторые любопытные цифры.
«Наш потенциал, если взять природный, это 11 центнеров с гектара урожайность зерна. Это могут дать наши почвы без участия человека. На протяжении многих лет мы получаем около 40 центнеров с гектара. То есть высокие урожаи получаем благодаря научному и научно-техническому потенциалу», — рассказал он.
Белорусскими учеными выведены сорта злаковых с урожайностью выше 100 центнеров с гектара, зернобобовых культур — свыше 60 центнеров.
Для сравнения: Беларусь производит порядка тонны зерна на человека. В странах ЕС этот показатель ниже почти наполовину. При этом среднестатистический житель республики потребляет чуть более 100 килограммов хлебобулочных изделий в год. Остальные 900 кило идут на корма для животных. Поэтому активно развивается мясомолочная промышленность. Доля экспорта продукции животноводства составляет более 60%.
В 2023 году в Беларуси произведено сельхозпродукции более чем на 33 миллиарда рублей. И это, считают ученые, еще не предел. Как отметил Пилипук, за счет современных отечественных технологий по силам увеличить отдачу сельскохозяйственного сектора еще на 40%.
Вырастить и выгодно продать
В мире спрос на продовольствие постоянно увеличивается. Причем речь идет не только о сырье. Еще одна задача ученых — найти новые технологии для переработки. Об уникальных продуктах рассказал директор Института мясомолочной промышленности Гордей Гусаков.
«В Республике Беларусь отработана уже целая линейка сухих продуктов. Например, сухое мороженое, сухой творог. Стране, которая будет принимать эту продукцию, требуется минимальный набор оборудования для ее восстановления. То есть республика предлагает не только продукцию, но и технологию по ее восстановлению,» — сказал он.
Такие продукты Беларусь экспортирует в страны Азии. Например, в Китай, где уже успели полюбить продукцию из республики.