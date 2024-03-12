12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют дальше снижать тарифы на роуминг. Об этом заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой во время заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.



«Важный блок союзной интеграции — равные права граждан. У нас уже усилена адресная социальная помощь, улучшены условия труда для отдельных категорий, отменен разрешительный порядок найма на работу, снижены отдельные тарифы на роуминг. Но мы на этом не останавливаемся. По поручению глав государств ведем активную работу по дальнейшему снижению тарифов на роуминг», — сказал Дмитрий Крутой.



Сегодня в Минске состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. В нем, помимо Дмитрия Крутого, приняли участие заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, руководители федеральных органов исполнительной власти и республиканских органов государственного управления. −0-