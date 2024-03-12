В Челстате рассказали о зарплатах южноуральцев в 2023 году

Челябинскстат опубликовал сведения о величине средних зарплат представителей разных профессий в Челябинской области в 2023 году.
Согласно статистике, в целом среднемесячная номинальная начисленная зарплата в прошлом году в регионе составила 58 425 ₽ При этом уровень зарплат в различных сферах деятельности заметно отличается от этого показателя.
Например, средний заработок сотрудников промышленных предприятий на Южном Урале — 67 148 ₽ в месяц. У работников, занятых в сельском хозяйстве, средняя зарплата скромнее — 42 725 ₽ в месяц.
Высокий уровень зарплат зафиксирован у сотрудников вузов, ученых, которые занимаются научными разработками: их средняя зарплата — 93 891 ₽ в месяц. Самые скромные зарплаты получают работники, занятые в гостиничном хозяйстве и сфере общественного питания — 32 454 ₽ в месяц.
Добавим, что уровень средней месячной зарплаты у работников образования Челябинской области — 44 257 ₽, в медицинской отрасли этот показатель составил 52 067 ₽