До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания

«Соглашение подготовлено в связи с необходимостью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Крым и дальнейшего недопущения их необоснованного завышения. В перечень вошли 30 наименований социально значимых продовольственных товаров», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.