До 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питания

«Соглашение подготовлено в связи с необходимостью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Крым и дальнейшего недопущения их необоснованного завышения. В перечень вошли 30 наименований социально значимых продовольственных товаров», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, к соглашению присоединились 581 магазин крупных торговых сетей.
«Снижение цен составит до30% на отдельно взятые позиции. Субъекты системы оптовой торговли также берут на себя обязательство не превышать торговую наценку более чем на 5%», — добавил глава республики.
Информацию о производителях и торговых марках, а также перечень компаний-участников соглашения опубликуют на сайте минпромполитики Крыма. К соглашению также планируется подключить небольшие торговые объекты и магазины.
О намерении властей Крыма заключить соглашение торговыми сетями о наценке на социально значимые товары не более чем на 5% ранее сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым.
По словам главы правительства региона, соглашение распространяется на мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, бакалею, овощи «борщевого набора», а также куриные яйца.