В строительство нового аэровокзала Краснодара вложат 50 млрд рублей

— Мы подписали важнейший документ по проекту развития и строительства нового мультимодального узла в Краснодаре. Государство получило гарантии выполнения обязательств инвестора, а инвестор получил защиту своих капиталовложений и возврат инвестиций после ввода крупнейшего транспортного объекта на Юге России в эксплуатацию. Несмотря на временные ограничения в работе аэропорта, строительные работы по новому терминалу площадью 83 тыс. кв. метров идут полным ходом. Пропускная способность нового аэропорта вырастет почти в 6 раз и может достигать 10 млн пассажиров в год. В 2026 году новый аэропорт обладает потенциалом стать крупнейшим трансферным хабом Азово-Черноморского кластера, — сказал генеральный директор ООО «Аэродинамика» Алексей Старостин.