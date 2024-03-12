В строительство нового аэровокзала Краснодара вложат 50 млрд рублей

Общий объем инвестиций, внесенных ООО «Аэродинамика», управляющей компанией аэропорта, в рамках этого соглашения, составит 27 млрд рублей, а общая стоимость проекта превысит 50 млрд рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.
Аэропорт Краснодара играет ключевую роль в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года — это важный элемент Южного экспортно-импортного хаба.
Механизм СЗПК обеспечивает стабильные условия для осуществления инвестиционных проектов, возмещение затрат на строительство инфраструктуры, а также покрытие процентов по кредитам и займам. Это соглашение является первым опытом компенсации затрат и гарантий частных инвестиций для Группы компаний «Аэродинамика» — управляющей компании аэропорта. Соглашение позволит снизить финансовые риски и ускорить реализацию проекта.
В настоящее время строительство нового терминала аэропорта Краснодара идет согласно графику и находится в активной фазе. Все ключевые этапы работ выполняются согласно плану.
Помимо аэровокзального комплекса, также проводится возведение административного здания, инженерных сетей и дорожной инфраструктуры. Городские власти активно прорабатывают планы по строительству объектов аэродромной инфраструктуры, включая вышки КДП и перроны. В планах также проектирование подъездных дорог к новому аэропорту.
Завершение строительства нового терминала аэропорта Краснодара запланировано к концу 2025 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в первом полугодии 2026 года.
— Мы подписали важнейший документ по проекту развития и строительства нового мультимодального узла в Краснодаре. Государство получило гарантии выполнения обязательств инвестора, а инвестор получил защиту своих капиталовложений и возврат инвестиций после ввода крупнейшего транспортного объекта на Юге России в эксплуатацию. Несмотря на временные ограничения в работе аэропорта, строительные работы по новому терминалу площадью 83 тыс. кв. метров идут полным ходом. Пропускная способность нового аэропорта вырастет почти в 6 раз и может достигать 10 млн пассажиров в год. В 2026 году новый аэропорт обладает потенциалом стать крупнейшим трансферным хабом Азово-Черноморского кластера, — сказал генеральный директор ООО «Аэродинамика» Алексей Старостин.