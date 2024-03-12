Участники СЭЗ инвестировали в Крым более 100 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году участники свободной экономической зоны (СЭЗ) фактически инвестировали в Крым более 100 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс службе республиканского Министерства экономического развития.
Заместитель председателя Совета министров — министр финансов Крым Ирина Кивико рассказала, что по итогам года объем средств, которые инвестировали участники СЭЗ, вырос в 2,5 раза и составил 40,2 млрд рублей. Что же касается капитальных вложений, то они возросли более чем втрое. Как пояснила Кивико, речь идет о сумме, превышающей 70 млрд рублей.
— Также, согласно отчетам, было создано более 8,7 тысячи рабочих мест, — добавила вице-премьер.
Глава крымского Минфина отметила, что ведение бизнеса в условиях СЭЗ позволяет развиваться, а также создавать и сохранять рабочие места. Кроме того, растут объемы выручки и поступлений налога на прибыль. Как пояснила Кивико, это свидетельствует об оживлении экономической активности, а таже увеличении объема производства товаров и услуг.