Участники СЭЗ инвестировали в Крым более 100 млрд рублей в 2023 году

Заместитель председателя Совета министров — министр финансов Крым Ирина Кивико рассказала, что по итогам года объем средств, которые инвестировали участники СЭЗ, вырос в 2,5 раза и составил 40,2 млрд рублей. Что же касается капитальных вложений, то они возросли более чем втрое. Как пояснила Кивико, речь идет о сумме, превышающей 70 млрд рублей.