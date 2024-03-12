ФАО научит узбекистанских фермеров методам устойчивого управления почвами

Для этого применяются такие методов устойчивого управления почвами, как севооборот, агролесоводство и использование сидератов — растений, используемых для последующей заделки в почву. Это способствует улучшению состояния почв и, соответственно, повышению доходов фермеров и уровня продовольственной безопасности.