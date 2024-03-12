ФАО научит узбекистанских фермеров методам устойчивого управления почвами

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Глобальное почвенное партнерство (GSP) в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Узбекистана и рядом партнеров провели в Ташкенте ознакомительный семинар, посвященный запуску инициативы «Рекарбонизация сельскохозяйственных почв (RECSOIL)» в Узбекистане.
Инициатива направлена на решение проблем, связанных с изменением климата, посредством методов рационального использования почв. Основное внимание в рамках этого механизма уделяется поддержанию и увеличению запасов углерода в почве.
Для этого применяются такие методов устойчивого управления почвами, как севооборот, агролесоводство и использование сидератов — растений, используемых для последующей заделки в почву. Это способствует улучшению состояния почв и, соответственно, повышению доходов фермеров и уровня продовольственной безопасности.
Как отмечалось на мероприятии, в процессе внедрения RECSOIL фермеров будут обучать этим методам, а также предоставлять им финансовую поддержку для их успешного продвижения.
Кроме того, инициатива предлагает надежный метод мониторинга и оценки состояния почв, а также оценки выбросов парниковых газов, сокращенных в результате проекта. Это дает ценную информацию об эффективности методов устойчивого управления почвами.
В ходе семинара были определены потенциальные партнеры проекта, разработан и согласован план действий по реализации RECSOIL в Узбекистане.