Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

ФАО научит узбекистанских фермеров методам устойчивого управления почвами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. ФАО будет продвигать инициативу RECSOIL в Узбекистане. В Ташкенте прошел ознакомительный семинар, посвященный запуску этой инициативы, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Глобальное почвенное партнерство (GSP) в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства Узбекистана и рядом партнеров провели в Ташкенте ознакомительный семинар, посвященный запуску инициативы «Рекарбонизация сельскохозяйственных почв (RECSOIL)» в Узбекистане.

Инициатива направлена на решение проблем, связанных с изменением климата, посредством методов рационального использования почв. Основное внимание в рамках этого механизма уделяется поддержанию и увеличению запасов углерода в почве.

Для этого применяются такие методов устойчивого управления почвами, как севооборот, агролесоводство и использование сидератов — растений, используемых для последующей заделки в почву. Это способствует улучшению состояния почв и, соответственно, повышению доходов фермеров и уровня продовольственной безопасности.

Как отмечалось на мероприятии, в процессе внедрения RECSOIL фермеров будут обучать этим методам, а также предоставлять им финансовую поддержку для их успешного продвижения.

Кроме того, инициатива предлагает надежный метод мониторинга и оценки состояния почв, а также оценки выбросов парниковых газов, сокращенных в результате проекта. Это дает ценную информацию об эффективности методов устойчивого управления почвами.

В ходе семинара были определены потенциальные партнеры проекта, разработан и согласован план действий по реализации RECSOIL в Узбекистане.