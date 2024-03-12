Реальные доходы нижегородцев выросли на 9% в 2023 году

Реальные денежные доходы населения Нижегородской области в 2023 году выросли на 9% — при том, что годом ранее было незначительное падение этого показателя (на 0,04%). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время своего отчета о социально-экономическом развитии региона 12 марта.
— Средняя заработная плата двух работающих членов семьи в Нижегородской области в среднем составила 108 тысяч рублей. Рост составил порядка 80% за шесть лет и в среднем 15% за год, — сказал глава региона. Больше всего выросла зарплата в Нижнем Новгороде — в среднем на 17%.
Глеб Никитин также сообщил, что к концу прошлого года безработица в регионе достигла исторического минимума. По Нижегородской области этот показатель составил 1,5%. Сейчас наблюдается дефицит кадров во всех отраслях, поэтому у нижегородцев не должно возникать проблем с поиском работы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за чертой бедности проживает 8% населения. В планах у регионального правительства снизить этот показатель до 5% к 2030 году.