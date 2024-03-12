Реальные доходы нижегородцев выросли на 9% в 2023 году

— Средняя заработная плата двух работающих членов семьи в Нижегородской области в среднем составила 108 тысяч рублей. Рост составил порядка 80% за шесть лет и в среднем 15% за год, — сказал глава региона. Больше всего выросла зарплата в Нижнем Новгороде — в среднем на 17%.