4-палубный теплоход «Николай Жарков» выйдет в первый рейс в 2025 году

Четырехпалубный теплоход «Николай Жарков» выйдет в свой первый рейс в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе отчета за 2023 год на Нижегородской ярмарке 12 марта.
Судно строится на нижегородском заводе «Красное Сормово», который долгое время возглавлял Николай Сергеевич.
Ранее завод предложил заказчикам назвать одно из судов, которое построят на предприятии, именем экс-гендиректора предприятия.
По словам, генерального директора "Красного Сормова Михаила Першина, лучшая память о кораблестроителе — это его имя на борту судна.