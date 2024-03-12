«Лекарства, коммуналка, туруслуги». Белстат назвал, что больше всего подорожало в феврале 2024

Из приведенных данных следует, что цены на непродовольственные товары увеличились на 0,5%, а в сравнении с декабрем 2023 — на 0,9%. В годовом исчислении указываются 3,2%. Сказано, что услуги в феврале 2024 в сравнении с январем выросли на 2,3%. Отмечается, что больше всего за месяц подорожал алкоголь (2,1%), а также макаронные изделия (2%), а вот подсолнечное масло подешевело на 1,6%.