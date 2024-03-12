«Белавиа» начнет полеты из Гомеля в Шереметьево с 1 апреля

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Авиакомпания «Белавиа» расширит рейсы из гомельского аэропорта в столицу России с 1 апреля, сообщает перевозчик.
«Белавиа» начнет выполнять рейсы в Шереметьево не только из Минска, но и из Гомеля", — говорится в сообщении.
То есть скоро самолеты белорусской компании будут доставлять пассажиров из Гомеля и во Внуково, и в Шереметьево. Частота полетов по направлению Минск — Москва будет, как и ранее, пять раз в неделю.
Вылеты в Шереметьево будут по понедельникам и четвергам.
В авиакомпании отметили, что Шереметьево оптимален для тех, кому нужно попасть на север или запад Москвы. Также этот аэропорт очень удобен как транзитный хаб. Оттуда отправляются рейсы по самым разным направлениям.
«В час здесь можно сосчитать до 110 бортов, которые взлетают или заходят на посадку», — подчеркнули в «Белавиа».
И наконец, из Шереметьево удобно добираться в город на «Аэроэкспрессе» от терминалов B, С, D, E, F. Время в пути — от 35 минут.
Кроме того, с 22 марта начнутся рейсы «Белавиа» из Гомеля в Санкт-Петербург.