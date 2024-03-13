В Москве откроют общественное пространство для развития дронов

«Одна из важных задач штаба — стать площадкой для проведения переговоров о привлечении инвестиций в компании на активно растущих рынках беспилотников, частного космоса и биотехнологий. В специализированной “Точке кипения” можно будет проводить мероприятия по совместному формированию архитектуры бесшовного цифрового неба, сессии, направленные на консолидацию мнения ключевых представителей отраслей, встречи и переговоры по привлечению инвестиций и финансированию проектов для развития частного космоса, отрасли беспилотных авиационных систем, в том числе с участием зарубежных партнеров, прежде всего из стран БРИКС», — сообщила пресс-служба АНО «Платформа НТИ».