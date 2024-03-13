Появились новые детали по громкому делу крупного бизнесмена в Приморье

Арбитражный суд Приморского края на заседании 12 марта объявил перерыв до 19 марта в рассмотрении рассмотрение первого из двух исков Генпрокуратуры РФ к ряду сахалинских и приморских рыбопромышленных компаний и связанным с ними лицам, сообщает ИА PrimaMedia.

В ходе рассмотрения дела ответчики заявили ряд ходатайств, в том числе просили привлечь к рассмотрению Росимущество в статусе третьего лица. Кроме того, они настаивают на необходимости уведомить о судебных разбирательствах бизнесмена Дмитрия Дремлюгу (известен как бывший совладелец одного из «Дальморепродуктов»), с 2012 года проживающего за рубежом, предположительно в США.