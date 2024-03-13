Появились новые детали по громкому делу крупного бизнесмена в Приморье

Арбитражный суд Приморского края на заседании 12 марта объявил перерыв до 19 марта в рассмотрении рассмотрение первого из двух исков Генпрокуратуры РФ к ряду сахалинских и приморских рыбопромышленных компаний и связанным с ними лицам, сообщает ИА PrimaMedia.
Как полагает представитель прокуратуры, действия ответчиков, возможно, направлены на затягивание процесса.
Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Приморья сразу два иска на 376 млрд рублей Первый — на 17,4 млрд рублей. Второй — на 358,7 млрд рублей — будет рассматриваться судом 14 марта.
Среди ответчиков — региональный фонд «Родные острова» (Сахалин) и часть его учредителей — сахалинские ООО «Приморская рыболовная компания», ООО «Монерон», ООО «Севрыбфлот», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Аквамарин».
Иск также подан к сахалинскому промышленнику, «крабовому королю» Олегу Кану и членам его семьи. В числе ответчиков также приморские компании, занимающиеся морским рыболовством: «Реал девелопмент», «Мерлион», «Рыбный остров», «Краб марин», их бывшие и нынешние совладельцы.
Генпрокуратура просит признать недействительными договоры о предоставлении квот на вылов водных биоресурсов (крабов), заключенные между ответчиками и Росрыболовством в 2018 году.
Истец также просит взыскать имущество ответчиков в виде долей в юрлицах, а у регионального фонда «Родные острова» — земельный участок и здание в городе Невельске Сахалинской области.