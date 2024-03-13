В Костанайской области проведут ремонт в сфере энергетики и ЖКХ на 40 млрд тенге

В текущем году на сферу энергетики и ЖКХ области выделено более 40 млрд тенге. Средства направлены на реконструкцию и ремонт теплоснабжения, водоснабжение, освещение, газификацию, благоустройство и др.
С прошлого года финансирование теплоснабжения области было значительно увеличено. Также дополнительно направлено бюджетные заявки на финансирование из республиканского бюджета 13,7 млрд тенге на реализацию 15-ти проектов, планируется реконструировать 20 км теплосетей. Работа по замене 1 км сетей мкр Аэропорт в г. Костанай завершена в прошлом году. На сегодняшний день ведется разработка ПСД для замены остальных 2,3 км, в текущем году работы будут завершены. Продолжается работа по выносу котельных из социальных объектов. Согласно плану, в текущем году осталось вынести котельные на 22-х объектах.
Работа в этом направлении позволило снизить количество технологических нарушений. Так за текущий отопительный сезон было зарегистрировано на 60% меньше нарушений, чем за прошлый период.
«Наша задача — по итогам 2024 года снизить износ тепловых сетей до 45,9%. В целом, планомерная работа по ремонту и реконструкции сетей теплоснабжения позволит нам до 2029 года исполнить Поручение Президента по снижению износа до 40%».
В текущем году планируется реализовать 59 проектов по водоснабжению и водоотведению на сумму порядка 19,0 млрд тенге. Кроме того, на уточнение республиканского бюджета дополнительно заявлено 48 проектов на сумму 20,6 млрд тенге. В результате, доступ к услугам водоснабжения сельского населения по итогам текущего года следует довести до 90%.
В прошлом году по поручению Главы государства была начата работа по разработке технико-экономического обоснования по строительству магистрального газопровода из Актюбинской области в г. Костанай. Во время визита Президента страны в Катар было подписано соглашение о финансировании данного проекта Катарской компанией.
Дополнительный объем газа, помимо газификации населенных пунктов, создаст условия для реализации крупных инвестиционных проектов, таких как строительство завода по производству горячебрикетированного железа, а также сталеплавильного завода. Будет создано более полутора тысячи новых рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в бюджет составят 60,0 млрд тенге.
«Также с целью газификации сельской местности, параллельно со строительством газопровода мы будем разрабатывать проектно-сметные документации и по завершению уже приступим непосредственно к подключению населенных пунктов области к газу».