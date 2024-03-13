В Костанайской области проведут ремонт в сфере энергетики и ЖКХ на 40 млрд тенге

С прошлого года финансирование теплоснабжения области было значительно увеличено. Также дополнительно направлено бюджетные заявки на финансирование из республиканского бюджета 13,7 млрд тенге на реализацию 15-ти проектов, планируется реконструировать 20 км теплосетей. Работа по замене 1 км сетей мкр Аэропорт в г. Костанай завершена в прошлом году. На сегодняшний день ведется разработка ПСД для замены остальных 2,3 км, в текущем году работы будут завершены. Продолжается работа по выносу котельных из социальных объектов. Согласно плану, в текущем году осталось вынести котельные на 22-х объектах.