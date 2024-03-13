Домостроительный комбинат ДНС в Приморье будет работать на газе

Сегодня на нём производятся домокомплекты, навесные панели с готовым фасадом для монолитного домостроения, а также отдельные виды железобетонных изделий. Продукция завода, в частности, использовалась при строительстве жилого микрорайона «Формат». Мощность производства на данный момент — 50 тысяч кв. м. жилой и коммерческой недвижимости в год.