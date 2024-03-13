Домостроительный комбинат ДНС в Приморье будет работать на газе

Домостроительный комбинат «Приморье» (входит в группу компаний «DNS Девелопмент») в Надеждинском районе будет экономить на электроэнергии после подключения объектов предприятия к природному газу, сообщает ИА PrimaMedia.
Комбинат был введен в эксплуатацию ещё в декабре 2018 года на ТОР «Надеждинская» (сейчас — ТОР «Приморье»). По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) «DNS Девелопмент» инвестировала в строительство более 3 млрд рублей, создано свыше 500 рабочих мест.
Сегодня на нём производятся домокомплекты, навесные панели с готовым фасадом для монолитного домостроения, а также отдельные виды железобетонных изделий. Продукция завода, в частности, использовалась при строительстве жилого микрорайона «Формат». Мощность производства на данный момент — 50 тысяч кв. м. жилой и коммерческой недвижимости в год.
«Теперь, когда мы сможем отапливать производственные цеха и административные здания комбината с помощью газа, а не за счет электричества, экономия на платежах ресурсоснабжающим организациям составит минимум 30%. Сэкономленные средства сможем направить на увеличение мощности завода, рост объема производимой продукции», — сказал генеральный директор ГК «DNS Девелопмент» Андрей Артамонов, слова которого приводит пресс-служба КРДВ.
Инвестиционно-девелоперская компания «DNS Девелопмент» основана в 2011 году и является отдельным подразделением группы компаний DNS.
«Газпром газораспределение Дальний Восток» является специализированной газораспределительной организацией, входит в группу «Газпром межрегионгаз» и занимается вопросами развития и эксплуатации распределительных сетей на территории ДФО. Осуществляет поставку природного газа потребителям в Сахалинской и Амурской областях, Камчатском и Приморском краях.