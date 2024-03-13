К масштабной реконструкции важного перекрёстка готовятся во Владивостоке

На перекрестке улиц Русская и проспекта 100-летия Владивостока планируется проведение масштабных работ. Подрядная организация ООО «Региональная строительная компания» уже начала подготовку к реконструкции, включая закупку материалов и согласование этапов работ.
Проект для данного участка предусматривает расширение дороги и распределение потоков транспорта в каждом из направлений. Работы будут проводиться как в дневное, так и в ночное время. Ночью специалисты будут проводить работы, которые могут серьезно повлиять на трафик, включая фрезерование и укладку нового асфальта.
Представитель подрядной организации Евгений Чирков сообщил, что специалисты вместе с заказчиком и геодезистом изучили проектные данные на местности и готовятся к старту работ. Он также уточнил, что работы начнутся, как только установится постоянная положительная температура днем и ночью.
Строители заверили, что они будут стараться выполнить все запланированные мероприятия как можно быстрее. Контроль за ремонтом будут осуществлять независимые эксперты и специалисты администрации Владивостока.