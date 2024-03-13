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К масштабной реконструкции важного перекрёстка готовятся во Владивостоке

Проведение работ на пересечении улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока скажется на дорожном трафике.
Источник: Администрация Владивостока

На перекрестке улиц Русская и проспекта 100-летия Владивостока планируется проведение масштабных работ. Подрядная организация ООО «Региональная строительная компания» уже начала подготовку к реконструкции, включая закупку материалов и согласование этапов работ.

Проект для данного участка предусматривает расширение дороги и распределение потоков транспорта в каждом из направлений. Работы будут проводиться как в дневное, так и в ночное время. Ночью специалисты будут проводить работы, которые могут серьезно повлиять на трафик, включая фрезерование и укладку нового асфальта.

Представитель подрядной организации Евгений Чирков сообщил, что специалисты вместе с заказчиком и геодезистом изучили проектные данные на местности и готовятся к старту работ. Он также уточнил, что работы начнутся, как только установится постоянная положительная температура днем и ночью.

Перекресток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока является одним из самых сложных и загруженных транспортных развязок Владивостока. Для оптимизации движения и увеличения трафика здесь будет проведен капитальный ремонт. Работы будут выполнены благодаря средствам специального казначейского кредита, полученного мэрией от правительства Приморья.

Строители заверили, что они будут стараться выполнить все запланированные мероприятия как можно быстрее. Контроль за ремонтом будут осуществлять независимые эксперты и специалисты администрации Владивостока.