К масштабной реконструкции важного перекрёстка готовятся во Владивостоке

Проект для данного участка предусматривает расширение дороги и распределение потоков транспорта в каждом из направлений. Работы будут проводиться как в дневное, так и в ночное время. Ночью специалисты будут проводить работы, которые могут серьезно повлиять на трафик, включая фрезерование и укладку нового асфальта.