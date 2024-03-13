В Новосибирске число юрлиц с китайским капиталом выросло в 3 раза за 3 года

В Новосибирской области число компаний с участием китайского капитала выросло с 11 в 2021 году до 38 — в 2023 году. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на управление ФНС.
Чаще всего такие компании занимаются ресторанным бизнесом и доставкой продуктов питания, следом по популярности идет интернет-торговля, на третьем месте — оптовая торговля.
Член Общественного Совета при ФТС РФ и глава АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев считает, что доля таких компаний будет только расти, поскольку наши производители стараются выйти на китайские рынки, составляя конкуренцию местным закупщикам. Учитывая проблемы с платежами из России в Китай и наоборот, наличие здесь компании будет преимуществом у китайских закупщиков".
Всего в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 1157 компаний. В Красноярском крае работает 321 подобное юрлицо, в Иркутской области — 273. Меньше всего китайских бизнесменов в Тыве и в республике Алтай (3 и 5 компаний соответственно. В Иркутске и Красноярске китайские предприниматели часто создают официальные фирмы, чтобы вывозить лес, а на Алтае — для вывоза сельхозпродукции.
Напомним, в Новосибирске в создание российско-китайского промышленного парка вложат 120 млрд рублей.