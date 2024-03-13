В Новосибирске число юрлиц с китайским капиталом выросло в 3 раза за 3 года

Всего в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 1157 компаний. В Красноярском крае работает 321 подобное юрлицо, в Иркутской области — 273. Меньше всего китайских бизнесменов в Тыве и в республике Алтай (3 и 5 компаний соответственно. В Иркутске и Красноярске китайские предприниматели часто создают официальные фирмы, чтобы вывозить лес, а на Алтае — для вывоза сельхозпродукции.