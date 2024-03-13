Семиэтажный современный гостиничный комплекс строят в Хабаровске

Развитие туризма в Хабаровском крае стимулирует строительство новых отелей и гостиниц. Отельеры получают поддержку через госпрограммы льготного кредитования: новый семиэтажный гостиничный комплекс в Хабаровске, например, финансируется льготным кредитом на 100 миллионов рублей. Это делается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», запущенного президентом России Владимиром Путиным.
В 2023 году туристический поток в Хабаровском крае удвоился, превысив 1,2 миллиона человек. Большинство из этих туристов, свыше 750 тысяч, выбрали проживание в отелях и гостиницах, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Объем гостиничных услуг увеличился на 20%, приблизившись к отметке в 3,5 миллиарда рублей. При этом уровень удовлетворенности туристическими услугами у населения края также значительно возрос.
— Современная инфраструктура и высокое качество услуг играют важную роль в развитии туризма. Гостиницы и отели — ключевые элементы индустрии гостеприимства, и количество комфортабельных мест проживания напрямую влияет на общие впечатления туристов. В настоящее время в Хабаровском крае строятся новые объекты, и в ближайшие два года ожидается увеличение номерного фонда примерно на 350 единиц. К 2030 году планируется дополнительное расширение на более чем тысячу номеров, — сказала министр туризма каря Екатерина Пунтус.
— В январе 2023 года на территории, граничащей с ГРК, началось строительство нового комплекса. Здесь предполагается постройка здания в семь этажей с подземным паркингом. Планируется, что на первом и втором этажах будет размещен детский центр, на третьем — спортивный клуб, а 53 номера гостиницы будут расположены на четвертом, пятом и шестом этажах. Весь комплекс будет занимать пространство в 12 тысяч квадратных метров. В настоящий момент уже построен монолитный каркас и облицован сэндвич-панелями, проводится создание внутренних перегородок и установка лифтов и лестниц. Текущая работа включает монтаж алюминиевого профиля для остекления атриума площадью в 900 квадратных метров. Кварталы, в которые планируется ввод в эксплуатацию комплекса, это IV квартал 2024 года и I квартал 2025 года, — рассказала руководитель гостинично-развлекательного комплекса «Роял-Лайм» Анастасия Иляхина.
Номера нового комплекса будут соответствовать всем современным стандартам комфорта: будут представлены светлыми и уютными помещениями, оборудованными комфортабельной мебелью и современной техникой. Площадь номеров будет варьироваться от 15 до 55 квадратных метров.