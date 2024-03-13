Семиэтажный современный гостиничный комплекс строят в Хабаровске

— В январе 2023 года на территории, граничащей с ГРК, началось строительство нового комплекса. Здесь предполагается постройка здания в семь этажей с подземным паркингом. Планируется, что на первом и втором этажах будет размещен детский центр, на третьем — спортивный клуб, а 53 номера гостиницы будут расположены на четвертом, пятом и шестом этажах. Весь комплекс будет занимать пространство в 12 тысяч квадратных метров. В настоящий момент уже построен монолитный каркас и облицован сэндвич-панелями, проводится создание внутренних перегородок и установка лифтов и лестниц. Текущая работа включает монтаж алюминиевого профиля для остекления атриума площадью в 900 квадратных метров. Кварталы, в которые планируется ввод в эксплуатацию комплекса, это IV квартал 2024 года и I квартал 2025 года, — рассказала руководитель гостинично-развлекательного комплекса «Роял-Лайм» Анастасия Иляхина.