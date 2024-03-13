«Екатерина» на старте. Первая линия метро в Красноярске прошла госэкспертизу

Проектная документация по строительству первой очереди красноярского метрополитена получила положительное заключение госэкспертизы. Согласована тоннельная проходка от станции «Улица Шахтёров».
Начать проходку разрешили
«Важнейшее событие для реализации проекта метро: получено положительное заключение госэкспертизы на начало проходки. Это позволит начать строительство тоннеля от станции на Шахтёров. Монтажный котлован здесь подготовлен, а также собран и готов к работе щит “Екатерина”, которому и предстоит проложить первый тоннель», — сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своём ТГ-канале.
Первый участок протянут до будущей станции «Улица Карла Маркса», его длина — 3,4 км. Возведение горизонтальных выработок тоннелей метро начнётся от монтажной камеры на улице Молокова.
Что касается станции на улице Карла Маркса, госэкспертиза также согласовала её обустройство. Кроме того, получено положительное заключение и по промежуточному котловану для притоннельного сооружения на участке линии между улицами Полярная и Гагарина.
Подготовка территории к строительству демонтажного котлована начнётся и на самой улице Карла Маркса. На подготовительном этапе предстоит переустройство городских коммуникаций. Из зоны строительства планируют вынести почти 28 км инженерных сетей: более 23 км сетей связи и 3,5 км электросетей, свыше 1 км канализации и 420 м водопровода.
«Специалисты группы компаний “Моспроект-3” разработали комплекс инженерных решений для строительства красноярского метро. На текущий момент получено уже семь положительных заключений государственной экспертизы, — говорит генеральный директор холдинга Анна Меркулова. — Участок тоннелей от станции “Улица Шахтёров” будет построен на глубине 38 м стандартным для классического механизированного тоннелестроения способом при помощи двух тоннелепроходческих комплексов диаметром 6 м».
Соединит три района
Метро в Красноярске строится по поручению президента Владимира Путина в рамках федеральной правительственной программы «Инфраструктурное меню».
На первом этапе будут сооружены 5 подземных и 1 наземная станции. Длина линии метро составит 11 км, она пройдёт от улицы Высотной до улицы Шахтёров. Подземка соединит три района города.
Недавно губернатор сообщил, что в строительстве метрополитена планируют использовать старые ветки, которые были построены ещё в девяностые годы и сейчас законсервированы. Инженеры готовят техническую документацию, чтобы построенный тоннель от Высотной до Копылова можно было сделать частью нового проекта метро.
Завершить работы планируют к 2026 году. Генеральный подрядчик строительства первого этапа линии — ГК «Моспроект-3», субподрядчиком выступает группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Метро станет частью нового рельсового скоростного транспортного комплекса города и будет увязано с существующей сетью общественного транспорта краевой столицы.
Добавим, что красноярский метрополитен был спроектирован в конце 1980-х годов. Стройка началась в 1994-м. Несколько раз проект останавливали и окончательно заморозили в 2013-м. О планах по возобновлению строительства сообщили в 2018 году после поддержки проекта президентом Владимиром Путиным. В августе 2022 года в Красноярске было официально объявлено о решении возведения метрополитена по новому проекту. Тогда в правительстве края подписали ряд контрактов на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ.