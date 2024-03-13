«Екатерина» на старте. Первая линия метро в Красноярске прошла госэкспертизу

Добавим, что красноярский метрополитен был спроектирован в конце 1980-х годов. Стройка началась в 1994-м. Несколько раз проект останавливали и окончательно заморозили в 2013-м. О планах по возобновлению строительства сообщили в 2018 году после поддержки проекта президентом Владимиром Путиным. В августе 2022 года в Красноярске было официально объявлено о решении возведения метрополитена по новому проекту. Тогда в правительстве края подписали ряд контрактов на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ.