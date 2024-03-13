Белорусская авиакомпания изъявила желание приобрести иркутский МС-21

В авиакомпании «Белавиа» заинтересовались покупкой российских самолетов. Гендиректор организации Игорь Чергенец заявил, что при возможности они бы купили МС-21 и Sukhoi Superjet New уже завтра. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Как пишет издание «ТАСС», до 2030 года в РФ планируют выпустить 1 тысячу самолетов.
«Я бы не говорил, что есть некое требование избавиться от каких-либо западных лайнеров, но есть желание и потребность приобрести новые российские самолеты, те, которые будут, в том числе делаться в кооперации с Беларусью», — отметил Игорь Чергнинец.
Cейчас авиалайнеры испытывают и дорабатывают. Существует нехватка импортозамещенных деталей.
«Процесс идет, и я уверен, что в конечном итоге все получится».
Напомним, что программа стоимостью сотни миллиардов рублей по поставке отечественных самолетов сдвигается на два года. Причиной задержки серийного запуска МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114, как сообщают в Минпромторге и госкорпорации «Ростех», стало несоответствие характеристик изначально заявленным. Из-за этого самолеты не успевают пройти сертификацию. Серийные поставки должны были начаться в 2024 году, но теперь их сдвинули на 2025−2026 годы.