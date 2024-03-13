Белорусская авиакомпания изъявила желание приобрести иркутский МС-21

Напомним, что программа стоимостью сотни миллиардов рублей по поставке отечественных самолетов сдвигается на два года. Причиной задержки серийного запуска МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114, как сообщают в Минпромторге и госкорпорации «Ростех», стало несоответствие характеристик изначально заявленным. Из-за этого самолеты не успевают пройти сертификацию. Серийные поставки должны были начаться в 2024 году, но теперь их сдвинули на 2025−2026 годы.