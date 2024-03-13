Китайских авто станет меньше в России: каким брендам закроют дорогу

«В прошлом году китайские автомобильные бренды заняли более 50% российского рынка. Треть из них была импортирована, причем заметная часть — через параллельный импорт. Однако, начиная со второго квартала этого года, ситуация может кардинально измениться», — об этом рассказал агентству «Прайм» доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов.
Это связано с новыми правилами, которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года, в результате чего будет введен новый утилизационный сбор. В результате этого свои позиции укрепят такие бренды как Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW и Great Wall, которые представляют в России авторизованные дилерские сети.
Однако из-за отсутствия договоров на официальные поставки в России следует ожидать сокращение объемов китайских брендов, как Voyah, Tank, Li Auto и других. Но некоторые эксклюзивные модели все-таки будут появляться на российском рынке благодаря старым каналам.
По прогнозам специалистов, из-за подорожания объемы импорта китайских авто упадут на 30 — 40%.