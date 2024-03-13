Китайских авто станет меньше в России: каким брендам закроют дорогу

Это связано с новыми правилами, которые вступят в силу с 1 апреля 2024 года, в результате чего будет введен новый утилизационный сбор. В результате этого свои позиции укрепят такие бренды как Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW и Great Wall, которые представляют в России авторизованные дилерские сети.