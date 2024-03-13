Инвестору гольф-клуба в Приморье приходится отстаивать свою правоту в суде

Компания «Владивосток гольф и резорт», строящая гольф-клуб в Приморском крае, по данным подрядчика не рассчиталась в полном объеме за разработку проектной документации системы полива поля для гольфа. Теперь компании пытаются решить судьбу задолженности в размере 500 тысяч рублей в арбитражном суде, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда по Приморскому краю, в суд поступило исковое заявление от ООО «Енго» (Москва) к ООО «Владивосток гольф и резорт» о взыскании задолженности в размере 500 тысяч рублей.
«Как следует из материалов дела (А51−3584/2024), между сторонами был заключен договор на выполнение проектных работ. Истец взял на себя обязательства по разработке разделов проектной документации системы полива поля для гольфа на территории туристического кластера, расположенного в с. Олений Артемовского городского округа, а ответчик обязался принять выполненные работы и произвести оплату в полном объеме. Стоимость работ составила 2 млн рублей. Получив авансовый платёж, равный половине стоимости контракта, подрядчик приступил к исполнению условий договора, а после завершения проектных работ направил в адрес заказчика подтверждающие документы и счет на оплату. Однако на банковский счёт истца поступил только промежуточный аванс в размере 500 тысяч рублей, а отставшая часть денежных средств ответчиком не была перечислена. Подрядчик в адрес заказчика направил претензионное письмо с требованием произвести оплату в полном объеме. Вместе с тем ООО “Владивосток гольф и резорт” данное условие не выполнило, что послужило основанием обращения истца в Арбитражный суд Приморского края. Данное исковое заявление принято и будет рассмотрено судом в порядке упрощенного производства (ст. 228 АПК)», — говорится в официальном телеграм-канале (18+) Арбитражного суда Приморского края.
В сентрябре 2021 года «Корпорация развития Приморского края» сообщила, что «Владивосток гольф и резорт» приступило к подготовке создания гольф-курорта международного уровня в бухте Муравьиная рядом с игорной зоной «Приморье». На первом этапе планировалось построить спортивное поле для игры в гольф на 36 лунок.
Бенефициаром проекта на тот момент называлась южнокорейская компания Family Golf. Запуск проекта планировался в 2023 году, а все комплексное освоение территории туристического кластера, включая строительство жилых объектов с детскими садами и школами, намечалось завершить к 2028 году.