В Заельцовском районе продают «Тимирязевские сауны»

Как указывает продавец на портале n1.ru, сауны работают с 2000 года. В здании четыре разноплановых номера. В каждом номере зал, парилка, бассейн, туалет, душ, раздевалка, камин, две комнаты отдыха, тв, караоке.
Общая площадь здания 293,3 м². Продавец добавляет, что помещение можно расширить за счет пристройки или увеличения количества этажей.
Ранее «Прецедент» писал о том, что в 2022 году мэрия приняла решение отдать в частные руки муниципальные бани, так как у муниципалитета нет денег на их содержание. Однако депутаты настаивали на том, что бани — это не просто место для досуга, а социальный объект и их нужно сохранить. После чего на ремонт нескольких учреждений все-таки нашлись деньги.
Однако в конечном итоге в мэрии пришли к выводу, что без частных инвесторов не обойтись и приняли решение отдать в концессию «Гурьевские бани» с условием для инвестора сохранить все социальные льготы для посетителей.
Екатерина СОСНИНА.