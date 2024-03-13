В Заельцовском районе продают «Тимирязевские сауны»

Ранее «Прецедент» писал о том, что в 2022 году мэрия приняла решение отдать в частные руки муниципальные бани, так как у муниципалитета нет денег на их содержание. Однако депутаты настаивали на том, что бани — это не просто место для досуга, а социальный объект и их нужно сохранить. После чего на ремонт нескольких учреждений все-таки нашлись деньги.