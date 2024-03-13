Золотовалютные резервы Узбекистана сократились на $2,37 млрд

По данным Центрального банка Узбекистана, по состоянию на 1 марта официальные резервные активы сократилась с $34,56 млрд до $32,19 млрд, уменьшившись за январь-февраль на $2,37 млрд.
Финрегулятор отмечает, что на ситуацию в основном повлияло сокращение валютных активов, которые снизились на $1,8 млрд и составили $7,54 млрд.
Также отмечается снижение стоимости золотых резервов, которые подешевели на $535,4 млн, с $24,63 млрд до $24,09 млрд. При этом физический объем золота остался неизменным на уровне 11,9 млн тройских унций.
— Изменения в объеме международных резервов по сравнению с началом года носят сезонный характер и представляют собой тенденцию, обычно наблюдаемую в январе-феврале. Также на эту динамику повлияло погашение части суверенных еврооблигаций, выпущенных в обращение в 2019 году.