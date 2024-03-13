Золотовалютные резервы Узбекистана сократились на $2,37 млрд

— Изменения в объеме международных резервов по сравнению с началом года носят сезонный характер и представляют собой тенденцию, обычно наблюдаемую в январе-феврале. Также на эту динамику повлияло погашение части суверенных еврооблигаций, выпущенных в обращение в 2019 году.