В омской мэрии рассказали, сколько зарабатывала бывший директор УДХБ

Администрация города Омска на официальном сайте опубликовала информацию о среднемесячной заработной плате сотрудников департамента городского хозяйства города Омска за 2023 год.
Согласно данным, директор УДХБ, 71-летняя Галина Зурнаджан в среднем за месяц зарабатывала 220 615 рублей. Её заместитель, Антон Глебов, в среднем в 2023 году за месяц получал 204 146 рублей. Сейчас Глебов исполняет обязанности руководителя.
Галина Зурнаджан ушла в отставку в феврале 2024 года. Она возглавляла УДХБ в течении двух лет.