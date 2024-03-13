В омской мэрии рассказали, сколько зарабатывала бывший директор УДХБ

Согласно данным, директор УДХБ, 71-летняя Галина Зурнаджан в среднем за месяц зарабатывала 220 615 рублей. Её заместитель, Антон Глебов, в среднем в 2023 году за месяц получал 204 146 рублей. Сейчас Глебов исполняет обязанности руководителя.