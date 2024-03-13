В этом году из Перми в Махачкалу будут летать две авиакомпании

В ближайшее полугодие из Перми в Махачкалу и обратно будут летать две авиакомпании — «Азимут» и Nordwind. Об том свидетельствует данные расписания Международного аэропорта Большое Савино. Напомним, что в прошлом году перевозчиком по указанному направлению был «Азимут».