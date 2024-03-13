В этом году из Перми в Махачкалу будут летать две авиакомпании

В ближайшее полугодие из Перми в Махачкалу и обратно будут летать две авиакомпании — «Азимут» и Nordwind. Об том свидетельствует данные расписания Международного аэропорта Большое Савино. Напомним, что в прошлом году перевозчиком по указанному направлению был «Азимут».
Перелеты планируется осуществлять на самолетах Sukhoi Superjet 100 и Boeing-737. У «Азимута» рейсы запланированы на период до 26 октября. Сейчас компания уже перевозит пассажировов по этому маршруту по средам и субботам: эти же дни недели останутся в новом расписании.
Nordwind будет летать с 20 апреля по 28 мая по вторникам, затем изменит расписание. Рейсы запланированы по субботам с 8 июня по 21 сентября. Время в пути составит три часа.