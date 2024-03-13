В Волгограде управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей

В декабре 2022 года было установлено, что волгоградская УК нарушила лицензионные требования в части предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В этой связи постановлением Госжилнадзора организацию признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Управляющей компании назначили штраф в размере 125 тыс. рублей. Решением Арбитражного суда Волгоградской области постановление Госжилнадзора оставлено без изменения и вступило в законную силу в феврале минувшего года.
Организацию обязали уплатить штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Однако в установленный законом срок штраф не был выплачен. В этой связи должностное лицо Госжилнадзора возбудило дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
В результате рассмотрения дела мировой судья назначил УК административное наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.