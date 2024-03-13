В Волгограде управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей

Организацию обязали уплатить штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Однако в установленный законом срок штраф не был выплачен. В этой связи должностное лицо Госжилнадзора возбудило дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.