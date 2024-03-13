Минск принял ответные меры на санкции Запада в сфере налогообложения

В частности, власти решили установить более чем на полтора года — с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года — ставку налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постпредставительство, в размере 25% по дивидендам и приравненным к ним доходам. Сейчас ставка этого налога составляет 15%.
Речь идет о случаях, когда иностранная компания должна платить этот налог, если ее мест нахождения является государство из утвержденного ранее списка «недружественных стран» Беларуси.
Согласно документу, также будет приостановлено по 31 декабря 2026 года исполнение нескольких положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Это решение касается некоторых статей 27 международных документов, среди них соглашения с США, Великобританией, большинством стран Европейского союза. В основном положения документов касаются выплат дивидендов, процентов по кредитам, доходов от использования и отчуждения имущества.
«Срок применения ответной меры может быть сокращен в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее применения, либо по предложению министерства по налогам и сборам», — говорится в документе.
Также правительство поручило белорусскому внешнеполитическому ведомству направить уведомления сторонам приостановленных соглашений, а Минфину и МНС — проработать вопрос о целесообразности изменения ставок налога на прибыль, подоходного налога с физлиц, налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство, по дивидендам и приравненным к ним доходам.
В постановлении говорится, что оно принято для «обеспечения стабильного функционирования экономики и в ответ на применение в обход устава ООН рядом государств в отношении Беларуси, ее граждан и юрлиц односторонних ограничительных мер экономического характера, не санкционированных Совбезом организации и несовместимых с принципами и нормами международного права».