Минск принял ответные меры на санкции Запада в сфере налогообложения

В частности, власти решили установить более чем на полтора года — с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года — ставку налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Беларуси через постпредставительство, в размере 25% по дивидендам и приравненным к ним доходам. Сейчас ставка этого налога составляет 15%.