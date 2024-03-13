Сколько иностранцев работает в Казахстане

По состоянию на 1 марта 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов в стране осуществляют трудовую деятельность 13 088 иностранцев.
«Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 567 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2658 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 5774 и 580 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 798 человек, а в рамках корпоративного перевода — 2711 человек».
Наибольшее количество иностранцев работают в следующих сферах:
- строительство — 4281 человек (32,7%);
- обрабатывающая промышленность — 1380 человек (10,5%);
- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 1304 человека (10%);
- сельского, лесного и рыбного хозяйства — 834 человека (6,3%);
- профессиональной, научной и технической деятельности — 809 человек (6,1%).
Основные страны, откуда приезжают в Казахстан работать:
- Китай — 4121 человек (31,4%)
- Индия — 1176 человек (8,9%)
- Турция — 1128 человек (8,6%)
- Узбекистан — 908 человек (6,9%).
Министерство труда и социальной защиты населения РК напомнило, что ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.