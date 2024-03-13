Сколько иностранцев работает в Казахстане

«Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 567 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2658 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 5774 и 580 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 798 человек, а в рамках корпоративного перевода — 2711 человек».