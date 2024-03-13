Жители Прикамья выберут объекты для благоустройства на 2025 год

69 проектов из Пермского края вошли в список для голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает МинЖКХ Прикамья.
Выбранные объекты расположены в 22 территориях. Набравшие большее количество голосов проекты реализуют в 2025 году.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале отметил, что уже пятый год национальный проект «Жильё и городская среда», инициированный президентом, помогает преображать Пермский край.
«По всему Пермскому краю за это время благоустроены 468 общественных пространств и 1203 двора. Здорово, что в этом году жители сами могут выбрать сквер, парк, набережную или другое место, которое преобразится уже в следующем году», — сообщил он.
По правилам конкурса в проекте участвуют населённые пункты с численностью населения от 20 тысяч человек. Сделать свой выбор жители могут с 15 по 17 марта в пунктах голосования. Более подробная информация доступна по ссылке.
Например, пермяки смогут выбрать один из 19 проектов при голосовании. Жителям Пермского округа и Березников предложат по шесть объектов на выбор.
В каждом регионе уже создали волонтёрские штабы для помощи гражданам в информировании и проведении голосования. Вступить в ряды добровольцев можно на официальном сайте DOBRO.RU. В этом году зарегистрировано в качестве добровольцев уже более пяти тысяч прикамцев.