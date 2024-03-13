Власти Екатеринбурга начали переговоры о строительстве новых школ и детсадов

Депутатская группа «Поддержка новых территорий комплексного развития в городе Екатеринбурге» под руководством Михаила Матвеева провела первое заседание 12 марта. Делегация, в которую вошли суммарно восемь народных избранников и чиновники районных администраций, осмотрели две строящиеся школы — № 300 на улице Рощинской и № 133 на улице Академика Ландау.
Трехсотая школа получила свой номер в честь прошлогоднего юбилея Екатеринбурга. Учреждение расположится на берегу Исети и будет состоять из трех блоков. Особенность проекта — наличие сразу пяти спортивных залов. После ввода в эксплуатацию — завершение работ планируется уже к сентябрю — школа № 300 станет одним из крупнейших образовательных учреждений города.
Школа № 133 тоже по-своему уникальна. Она станет первым пятиэтажным образовательным учреждением в Екатеринбурге. Сейчас строители заканчивают работы, а уже в мае подрядчик рассчитывает получить разрешение на ввод. Ожидается, что 1 сентября в школу придут 16 первых классов.
Несмотря на увиденные успехи, депутаты и представители мэрии посетовали, что темпы возведения детсадов и школ не успевают за строительством новых кварталов. В администрации сообщили, что надеются на поддержку региональных и федеральных властей — и уже подали в областное министерство образования перечень из шести дошкольных и пяти общеобразовательных учреждений.
«Екатеринбург мощно развивается — каждый год в городе строится практически по 1,5 млн кв. м жилья. И мы понимаем, что оно должно обеспечиваться как минимум садиками и школами. <…> Разговор, который состоялся сегодня, был полезным для всех — и для комитета по строительству, и для департамента образования, и для администрации районов, и для нас — депутатов городской думы. Надеюсь, мы сможем сделать правильные выводы и более оптимистично взглянуть в будущее», — резюмировал Михаил Матвеев.