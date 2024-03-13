Власти Екатеринбурга начали переговоры о строительстве новых школ и детсадов

«Екатеринбург мощно развивается — каждый год в городе строится практически по 1,5 млн кв. м жилья. И мы понимаем, что оно должно обеспечиваться как минимум садиками и школами. <…> Разговор, который состоялся сегодня, был полезным для всех — и для комитета по строительству, и для департамента образования, и для администрации районов, и для нас — депутатов городской думы. Надеюсь, мы сможем сделать правильные выводы и более оптимистично взглянуть в будущее», — резюмировал Михаил Матвеев.