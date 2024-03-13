В Крыму собрали больше 800 тонн тепличных огурцов

С начала 2024 года в теплицах Крыма собрали 833,09 тонны огурцов. Об это сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства.
Выращиванием овощей в закрытом грунте занимаются около 10 различных предприятий. Этим организациям оказывают господдержку. В Минсельхозе пояснили, что речь идет о субсидиях, льготных кредитах, лизинге и преференциях в рамках Свободной экономической зоны.
— Субсидии предоставляются в виде возмещения части затрат за потребленные энергоносители для предприятий, которые вырастили и реализовали овощи закрытого грунта, — рассказала врио главы ведомства Алиме Зарединова.
По ее словам, в 2024 году на эти цели планируют потратить 24,5 млн рублей. Зарединова отметила, что общая площадь крымских предприятий, которые выращивают овощи в теплицах, составляет 61 гектар. В республике также имеются мелкие фермерские хозяйства, у которых количество площадей, занятых овощами закрытого грунта, составляет меньше гектара. Врио министра подчеркнула, что эти предприятия также развиваются и расширяются.