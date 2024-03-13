В Крыму собрали больше 800 тонн тепличных огурцов

По ее словам, в 2024 году на эти цели планируют потратить 24,5 млн рублей. Зарединова отметила, что общая площадь крымских предприятий, которые выращивают овощи в теплицах, составляет 61 гектар. В республике также имеются мелкие фермерские хозяйства, у которых количество площадей, занятых овощами закрытого грунта, составляет меньше гектара. Врио министра подчеркнула, что эти предприятия также развиваются и расширяются.