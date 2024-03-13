В Новосибирске сорвали сроки уборки крыш многоквартирных домов

Около 26% крыш многоквартирных домов в Новосибирске не очистили от снега и наледи. Об этом сообщил глава департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев на совещании в мэрии.
По данным на 11 марта, рабочие очистили крыши 2821 дома, что составляет 74% от общего количества. За прошлую неделю очистили 714 кровель. При этом все работы должны были быть завершены 15 марта.
«Мы понимаем, что эта работа завершена не будет?», — спросил у подчиненного врио мэра Новосибирска Олег Клемешов.
«В принципе, какие-то дома останутся не до конца очищенными, но с учетом погодных явлений, то, что сейчас идут снегопады, все равно управляющим компаниям придется дочищать крыши. Где-то досбрасывать, где-то будут какие-то свесы, сосульки. В любом случае контроль не ослабляем», — сказал Перязев.
Клемешов в связи с ситуацией с очисткой крыш предложил направить в прокуратуру информационное письмо о создающейся угрозе жизни и здоровья населения из-за невыполнения графика по сбросу снега и наледи с кровель.
Напомним, на этой неделе новосибирцев ждут перепады температур в 10−15 градусов.