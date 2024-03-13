В Новосибирске сорвали сроки уборки крыш многоквартирных домов

«В принципе, какие-то дома останутся не до конца очищенными, но с учетом погодных явлений, то, что сейчас идут снегопады, все равно управляющим компаниям придется дочищать крыши. Где-то досбрасывать, где-то будут какие-то свесы, сосульки. В любом случае контроль не ослабляем», — сказал Перязев.