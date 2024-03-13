В Хабаровском крае намерены возродить производство бройлеров

— Производство куриного мяса — эта одна из перспективных ниш, которые мы рассматриваем. Хабаровский племптицезавод готов производить птенца бройлера. Он мог бы обеспечивать ими и небольшие фермерские хозяйства, и более крупные предприятия. Производство мяса бройлеров очень интересно в плане инвестиций. Мы работаем по поиску инвесторов, готовых вложиться в производство мяса птицы, — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Алёна Селезнёва.