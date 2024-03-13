В Хабаровском крае намерены возродить производство бройлеров

Восстановить промышленное производство куриного мяса намерены в Хабаровском крае. Региональный Минсельхоз готовит соответствующий инвестиционный проект. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в эксклюзивном интервью сообщила первый заместитель главы этого ведомства Алёна Селезнёва.
— Производство куриного мяса — эта одна из перспективных ниш, которые мы рассматриваем. Хабаровский племптицезавод готов производить птенца бройлера. Он мог бы обеспечивать ими и небольшие фермерские хозяйства, и более крупные предприятия. Производство мяса бройлеров очень интересно в плане инвестиций. Мы работаем по поиску инвесторов, готовых вложиться в производство мяса птицы, — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Алёна Селезнёва.
В нашем регионе разведением кур мясных пород занималось предприятие «Хабаровский бройлер». Однако несколько лет назад оно обанкротилось и было ликвидировано.
При этом в регионе работают одни из крупнейших в ДФО птицефабрики в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Однако они сосредоточены на производстве яйца. Мясо птицы — так называемые суповые наборы — производят, но в очень ограниченных объёмах.
Фермеры из села Сосновка в пригороде Хабаровска занимаются разведением индеек и цесарок. Они планировали открыть линию и по производству куриного мяса, но пока реализацию этого проекта отложили.