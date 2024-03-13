Спрос на специалистов по нейросетям вырос в 2024 году

В первые два месяца 2024 года на рынке труда в Казахстане зафиксировано заметное увеличение числа вакансий с требованием навыков работы с нейросетями, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные HeadHunter Казахстан.
«Количество за январь-февраль 2024 года превышает число таких вакансий на hh.kz за весь 2023 год. Этот тренд особенно заметен в области информационных технологий и маркетинга, где востребованы специалисты SMM, контент-менеджеры, дизайнеры и художники, а также менеджеры по маркетингу. Отмечается значительный рост вакансий, требующих опыта работы с платформой ChatGPT, а также с упоминанием других площадок, таких как DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion. Технологические стартапы проявляют большой интерес к использованию искусственного интеллекта для оптимизации своих сервисов и делегирования задач», — сообщают специалисты.
В HeadHunter Казахстан отмечают, что интерес к нейросетям проявляют и работодатели из креативной индустрии, дизайна, СМИ и PR.
«Эти требования к навыкам могут в будущем перейти и в другие отрасли, поскольку бизнес активно диджитализируется, и нейросети успешно автоматизируют множество процессов. Основные сценарии использования нейросетей в сфере труда включают создание уникальных описаний товаров для различных площадок, формирование отзывов для улучшения репутации компании, генерацию рекламных текстов и задачи SEO-оптимизации. Несмотря на значительное влияние развития искусственного интеллекта на рынок труда, оно происходит не прямо и не мгновенно, открывая новые перспективы и вызывая постепенные изменения в профилях востребованных навыков», — считают в HeadHunter Казахстан.