Спрос на специалистов по нейросетям вырос в 2024 году

«Количество за январь-февраль 2024 года превышает число таких вакансий на hh.kz за весь 2023 год. Этот тренд особенно заметен в области информационных технологий и маркетинга, где востребованы специалисты SMM, контент-менеджеры, дизайнеры и художники, а также менеджеры по маркетингу. Отмечается значительный рост вакансий, требующих опыта работы с платформой ChatGPT, а также с упоминанием других площадок, таких как DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion. Технологические стартапы проявляют большой интерес к использованию искусственного интеллекта для оптимизации своих сервисов и делегирования задач», — сообщают специалисты.