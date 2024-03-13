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Потребление газа в Молдове сокращается — данные АО «Молдовагаз»

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Объем потребления природного газа в феврале на 15,1% превысил показатели аналогичного периода 2023 года и составил 108,1 миллиона кубических метров. При этом по сравнению с январем 2024 года этот показатель уменьшился на 46,5 миллиона кубометров, или на 30,1%, сообщил глава правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Источник: Sputnik.md

Оплата затраченного в феврале топлива бытовыми потребителями оказалась на 2,1 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года и составила 90,6% выставленных в счетах сумм.

«В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 95,3%, или на 1,8 процентного пункта больше показателей того же периода прошлого года».

сообщили в «Молдовагазе».

Также в феврале от газораспределительной сети было отключено 755 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику в общей сложности четыре миллиона леев.

Еще 335 потребителей были переведены на оплату в аванс в связи с тем, что ранее не осуществляли оплату потребленного природного газа в установленный срок.

«Общий уровень оплаты за поставленный с начала года природный газ по состоянию на 29 февраля 2024 достигает 95,1% и составляет 2,425 миллиарда леев, что на 7,6% больше показателей того же периода прошлого года», — подвел итог Чебан.

экономика
энергетика