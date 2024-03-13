Потребление газа в Молдове сокращается — данные АО «Молдовагаз»

Оплата затраченного в феврале топлива бытовыми потребителями оказалась на 2,1 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года и составила 90,6% выставленных в счетах сумм.
«В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 95,3%, или на 1,8 процентного пункта больше показателей того же периода прошлого года».
Также в феврале от газораспределительной сети было отключено 755 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику в общей сложности четыре миллиона леев.
Еще 335 потребителей были переведены на оплату в аванс в связи с тем, что ранее не осуществляли оплату потребленного природного газа в установленный срок.
«Общий уровень оплаты за поставленный с начала года природный газ по состоянию на 29 февраля 2024 достигает 95,1% и составляет 2,425 миллиарда леев, что на 7,6% больше показателей того же периода прошлого года», — подвел итог Чебан.