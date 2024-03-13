Потребление газа в Молдове сокращается — данные АО «Молдовагаз»

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Объем потребления природного газа в феврале на 15,1% превысил показатели аналогичного периода 2023 года и составил 108,1 миллиона кубических метров. При этом по сравнению с январем 2024 года этот показатель уменьшился на 46,5 миллиона кубометров, или на 30,1%, сообщил глава правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.