Школа появится в Щербинке в рамках программы комплексного развития территорий

«Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 2,18 гектара в городском округе Щербинка назначен оператор — АНО “Развитие социальной инфраструктуры”. В течение четырех лет он возведет образовательное учреждение. В реализацию проекта планируют вложить около 3,27 миллиарда рублей, в результате будет создано 55 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
АНО «Развитие социальной инфраструктуры» является подведомственным учреждением столичного Департамента строительства.
Участок расположен на Железнодорожной улице рядом со станцией Щербинка второго Московского центрального диаметра. Сейчас там находятся склады, магазин и недостроенный объект.
«По проекту планируется построить школу, которую смогут посещать 1,1 тысячи учащихся. Площадь объекта составит 22 тысячи квадратных метров. После ввода в эксплуатацию учреждение оснастят современным оборудованием», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее Сергей Собянин принял решение о реализации проекта комплексного развития неэффективно используемой территории в городском округе Щербинка.
В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 таких проектов общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению мэра Москвы.
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