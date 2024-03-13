Школа появится в Щербинке в рамках программы комплексного развития территорий

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 таких проектов общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению мэра Москвы.